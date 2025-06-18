«Зенит» ведет переговоры по возвращению Кузяева

Российский полузащитник Далер Кузяев может вернуться в «Зенит». Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».

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По информации источника, Александр Медведев заявил, что с бывшим игроком петербургского клуба уже идут переговоры.

Вчера, 17 июня, стало известно об уходе Далера Кузяева из французского «Гавра». Там полузащитник провел два сезона, ему удалось дважды сохранить клуб в Лиге 1.

По итогам минувшего сезона чемпионский титул завоевал «Краснодар», второе место с 66 баллами у петербургского «Зенита». Тройку лидеров замкнул московский ЦСКА (59 очков).