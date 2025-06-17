"Зенит" заключил новый контракт с футболистом Михаилом Кержаковым

Вратарь Михаил Кержаков продлил контракт с петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Кержакову 38 лет, он является воспитанником "Зенита". Вместе с петербургской командой вратарь по семь раз выигрывал чемпионат России и суперкубок страны, три раза - Кубок России.

Помимо "Зенита", вратарь выступал за нижегородскую "Волгу", махачкалинский "Анжи", а также на правах аренды играл за ульяновскую "Волгу", астраханский "Волгарь", владикавказскую "Аланию" и "Оренбург". Михаил Кержаков является младшим братом бывшего футболиста сборной России и "Зенита" Александра Кержакова.

В прошлом сезоне голкипер не провел ни одного матча за основную команду "Зенита".