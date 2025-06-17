Вратарь «Краснодара» рассказал об играх с травмой в чемпионском сезоне РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что в чемпионском сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) играл с травмой. Его слова передает «Чемпионат».

Голкипер признался, что на протяжении всего сезона что‑то болело или было плохое состояние.

«Мне кажется, так и должно быть. Спорт — это про перебарывание таких ситуаций», — отметил он.

В последних трех турах РПЛ Агкацев играл с травмой пальца руки. «Врачи говорили: "Стас, можно сделать хуже". Но без задних мыслей два укола — и попер», — заявил он.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России 24 мая. Команда в заключительном туре Российской премьер-лиги разгромила московское «Динамо» и обошла «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.