"Рубин" сделал официальное заявление по срыву трансфера Даку в "Зенит"

Казанский «Рубин» в Telegram-канале сделал официальное заявление по срыву перехода игрока команды Мирлинда Даку в петербургский «Зенит», отметив, что футболист начнет летние сборы в составе клуба из Казани.

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«По итогам переговоров ФК «Зенит» и футболиста стороны не пришли к соглашению о подписании контракта. Мирлинд Даку после дополнительных дней отпуска, которые получили все наши футболисты, выступавшие в июне за национальные сборные, присоединится к «Рубину» на летних сборах», — указано в сообщении.

Информация об интересе «Зенита» к Даку появилась 12 июня. По информации СМИ, стороны находятся в стадии переговоров. Указано, что казанский клуб готов отпустить своего футболиста.

Даку выступает за «Рубин» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ) он провел 26 матчей, в которых забил 15 мячей, что позволило ему стать вторым бомбардиром РПЛ.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0. «Рубин» на домашнем стадионе оказался сильнее «Оренбурга», матч закончился со счетом 4:2.