«Зальцбург» обыграл «Пачуку» на КЧМ-2025

Завершился матч клубного чемпионата мира, в котором «Пачука» встречался с «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла в Цинциннати на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» и завершилась победой австрийского клуба со счётом 2:1.

За «Пачуку» гол забил Брайан Гонсалес. В составе «Зальцбурга» отличился Оскар Глух и Карим Онисиво. Отметим, матч прерывался из-за погодных условий на полтора часа.

В следующем матче на клубном чемпионате мира «Пачука» встретится с «Реалом», а «Зальцбург» сыграет с «Аль-Хилялем». Матчи пройдут 22 и 23 июня соответственно.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды.