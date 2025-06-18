Марио Фернандес близок к переходу в «Торпедо»

Бывший защитник петербургского «Зенит» и московского ЦСКА Марио Фернандес, вероятнее всего, продолжит карьеру в московском «Торпедо». Бразилец уже тренируется вместе с «автозаводцами», сообщает «Спорт Экспресс».

Как утверждает источник, руководство «Торпедо» заинтересовано в подписании бывшего игрока сборной России, и если в ближайшие дни он успешно пройдет медицинский осмотр, то «черно-белые» предложат ему контракт до конца предстоящего сезона.

Напомним, Марио Фернандес находился без клуба с лета минувшего года.