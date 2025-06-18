«Краснодар» оформил трансфер вратаря «Родины» Корякина
«Краснодар» и «Родина» оформили трансфер голкипера Александра Корякина, сообщает пресс‑служба краснодарской команды.
Вратарь подписал с «черно‑зелеными» четырехлетний контракт. 23‑летний голкипер будет выступать за «быков» под 16‑м номером.
В минувшем сезоне Корякин вышел на поле в составе московской «Родины» в 26 встречах, в которых пропустил суммарно 17 мячей и сохранил ворота «сухими» в 8 встречах.
Ранее футболист выступал за калининградскую «Балтику» и перешел в «Родину» летом 2024 года.
«Краснодар» в прошедшем сезоне впервые в истории выиграл золотые медали чемпионата России.
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