«Краснодар» оформил трансфер вратаря «Родины»

«Краснодар» и «Родина» оформили трансфер голкипера Александра Корякина, сообщает пресс‑служба краснодарской команды.

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Вратарь подписал с «черно‑зелеными» четырехлетний контракт. 23‑летний голкипер будет выступать за «быков» под 16‑м номером.

В минувшем сезоне Корякин вышел на поле в составе московской «Родины» в 26 встречах, в которых пропустил суммарно 17 мячей и сохранил ворота «сухими» в 8 встречах.

Ранее футболист выступал за калининградскую «Балтику» и перешел в «Родину» летом 2024 года.

«Краснодар» в прошедшем сезоне впервые в истории выиграл золотые медали чемпионата России.

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