"Руководству будет тяжело работать с ним". В Швейцарии высказались о Челестини, который может возглавить ЦСКА
Швейцарский журналист Ману Ротмунд в комментарии Rusfootball.info рассказал о работе Фабио Челестини.
— Челестини — тренер, который хочет играть во владение. Он хочет доминировать над своими противниками. Но он также хочет удивить их быстрыми переходами и резкими выпадами в атаку. Он, безусловно, находится под влиянием испанского футбола — его футбол похож на тот, что показывают клубы в Ла Лиге . СМИ иногда считают его сложным человеком, с ним тяжело наладить контакт. Он также может разозлиться в интервью, отказаться от комментариев, но он хороший парень. Руководству будет тяжело работать с ним — он не позволяет управлять собой, ему нужно контролировать все процессы и решения. При этом он очень самоуверенный. Отмечу его работу с Шакири в "Базеле" — да, Джердан хорош и сам по себе, но Челестини раскрыл его по-новому и тот провел один из лучших сезонов.