Украина призвала южноамериканскую сборную отказаться от матча с Россией

Консульство Украины в Сантьяго призвало сборную Чили по футболу отказаться от товарищеского матча с Россией, который должен состояться в ноябре 2025 года, передает Sport24 со ссылкой на источник.

«Консульство Украины направило официальное письмо в Федерацию футбола Чили. В письме прямо говорится: «Призываем Федерацию футбола Чили избегать любой формы спортивного сотрудничества с Россией», — сказал источник.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).