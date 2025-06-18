В «Родине» прокомментировали переход вратаря Корякина в «Краснодар»

Главный операционной и спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин высказался о переходе голкипера Александра Корякина в «Краснодар».

«Я знал, что у двух топовых клубов существует интерес к Саше — они просматривали его на наших матчах. Но официально история началась 26 мая, когда «Краснодар» обозначил интерес напрямую. У нас с «Краснодаром» хорошие отношения на всех уровнях, переговоры шли в конструктивном ключе, но было немало нюансов. Существовало как минимум три варианта развития событий. Да и нам тоже надо было понять, настал ли момент расставаться с Сашей и кем его заменить. Так что общение шло и у нас внутри, и с игроком, и с его агентом, и с «Краснодаром». «Родина», как правило, не оставляет игрока в команде без его воли только потому, что у того контракт. Если игрок получает сильное предложение, я узнаю мнение игрока. Если он просит его отпустить, стараемся на устраивающих нас условиях договориться с клубами, которые в нём заинтересованы. В случае если это не топовое предложение, мы делаем всё возможное, чтобы футболист сам захотел остаться с нами. В данном случае я даже не стал Сашу в чём-либо убеждать. Понимаю, что такие предложения поступают раз в жизни и далеко не каждому. Поэтому решение было за игроком», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.