ПСЖ без Сафонова проиграл в матче клубного чемпионата мира

Французский «ПСЖ» проиграл бразильскому «Ботафого» в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира.

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Встреча, которая состоялась на стадионе «Роуз Боул» в калифорнийском городе Пасадена, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Игор Жезус с передачи Джефферсона Саварино на 38-й минуте.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов был включен в заявку на матч, однако на поле не появился.

«Ботафого» набрал шесть очков за два матча и вышел в лидеры группы B. «ПСЖ» с тремя баллами опустился на вторую строчку квартета.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию 1/8 финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.