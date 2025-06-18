Чемпион России в составе «Краснодара» не исключил завершения карьеры

Российский футболист Федор Смолов, который в сезоне 2024/24 стал чемпионом России в составе «Краснодара», не исключил завершения карьеры. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Честно скажу, пока даже ни с кем не разговаривал. Были предложения, но мне надо понять, хочу ли вообще играть. Физически чувствую себя хорошо, ментально взвешиваю, пытаюсь разобраться», — сказал Смолов.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».