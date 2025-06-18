Футболисты, которые вернулись в топ-клубы РПЛ из аренд. Кто пробьется в состав?

Зиньковский вряд ли останется в «Спартаке», а «Краснодару» нужно решить вопрос с Кокшаровым.

© Чемпионат.com

Совсем скоро в РПЛ откроется трансферное окно (20 июня). В составы возвращаются игроки, которых отправляли в аренду. Возможно, кому-то из них удастся пробиться в основу больших команд, но многих наверняка придётся трудоустраивать в другие клубы.

Кокшаров провёл вторую половину минувшего сезона в «Пари НН». Начал отлично — набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас» в первом же матче. Но дальше у 20-летнего нападающего не задалось. Он вышел на поле ещё четыре раза (ни одного результативного действия), а потом сломался. Итог — Александр больше ни разу не сыграл до конца сезона.

В середине мая генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил «Чемпионату», что клуб хотел бы сохранить футболиста в своём составе. Вариант с полноценным трансфером невозможен, поэтому в Нижнем Новгороде планируют новую аренду. Но тут нужно, чтобы согласились все: и оба клуба, и сам Кокшаров.

Все россияне из списка «Зенита» играли в прошедшем сезоне в РПЛ, а бразилец Ренан — в Саудовской Аравии. Он провёл 35 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Однако срок аренды в «Аль-Шабабе» истекает 30 июня, и, судя по всему, сейчас Роберт ищет новый клуб. Неделю назад UOL сообщил, что Ренан интересен английскому «Вулверхэмптону». Правда, источник отметил, что сторонам будет непросто заключить сделку.

В Санкт-Петербург возвращаются два вратаря — Москвичёв и Одоевский. Первый играл за «Оренбург» (22 матча, 43 пропущенных мяча, две игры «на ноль»), второй — за «Ростов» (13 матчей, 16 пропущенных мячей, три «сухаря»). Впрочем, Москвичёва ждёт длительное восстановление после разрыва «крестов». Ожидается, что 21-летний вратарь вернётся в строй только к концу года. Одоевский уже дважды уезжал в аренду («Волгарь», «Ростов»). Ждём третью?

Адамов выступал за «Ахмат», который с большим трудом сохранил место в РПЛ. 36 матчей (2969 минут), один гол, два результативных паса — с игровым временем у защитника не было никаких проблем. Рассчитывать на то же самое в «Зените» будет проблематично. Адамов, как и Одоевский, дважды уходил от сине-бело-голубых в аренду («Оренбург», «Ахмат»). Интересно, где Арсен окажется в ближайшее время?

Михайлову 22 года. 28 матчей, один гол, одна результативная передача — его статистика в минувшем сезоне за «Оренбург». Этот клуб вылетел из РПЛ, так что Ярославу нужно искать новую команду. Пока он вернётся в «Зенит», но его агент заявил, что изучит абсолютно разные варианты будущего.

ЦСКА: Владимир Шайхутдинов, Михаил Рядно, Илья Агапов, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев

21-летний Шайхутдинов вряд ли пока может рассчитывать на что-то большее, чем на место третьего вратаря ЦСКА. Всё-таки конкурировать с Игорем Акинфеевым и Владиславом Торопом безумно тяжело. Владимир провёл сезон в ульяновской «Волге» (18 матчей, 20 пропущенных мячей, шесть игр «на ноль»). Правда, во второй части чемпионата почти всё время просидел в запасе.

Рядно отбегал сезон в «Родине», которая представляет Первую лигу. Проблем с игровым временем не было — 27 матчей (1970 минут). Главный тренер «Родины» Зоран Зелькович говорил, что у Рядно большое будущее. А ещё подчеркнул, что у ЦСКА большие планы на парня. Впрочем, Зелькович обсуждал этот вопрос с Марко Николичем, которого в красно-синем клубе уже нет.

Агапов перешёл в ЦСКА из «Пари НН» в начале 2023 года. А через пару лет укатил в Нижний Новгород на правах аренды. Вышло не так, как надеялся Илья. Он провёл всего шесть матчей и пропустил несколько встреч из-за травмы. Более того, Агапов не провёл на поле ни минуты в переходных встречах с «Сочи». В марте спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов говорил, что вопрос о будущем Агапова решат летом. Он не исключил, что нижегородский клуб снова арендует игрока или купит его.

Нападающие Гайч и Яковлев играли за пределами России. Аргентинец уехал в Турцию — забил девять мячей в 38 матчах за «Антальяспор». Яковлев был в Армении — уехал в начале 2025 года в «Урарту». Семь матчей, два гола — показатели Владислава в иностранном клубе. Яковлев трижды уходил в аренду из ЦСКА («Пари НН», «Химки», «Урарту»), а Гайч — пять раз («Беневенто», «Уэска», «Верона», «Ризеспор», «Антальяспор»).

Дмитриев и Зиньковский закончили предыдущий сезоне в составе «Крыльев Советов». Игорь перебрался в Самару прошлым летом, а Антон — в начале 2025 года. В середине апреля Зиньковский сообщил, что хотел бы обратно в «Спартак». Правда, у него мало шансов вернуться в состав при Деяне Станковиче, ведь серб остался в московском клубе. Так что Антон почти наверняка продолжит карьеру в другом месте. Зиньковский отыграл 11 матчей после возвращения в «Крылья» и отдал один голевой пас. 27 встреч, три гола, два результативных паса — статистика Дмитриева. Кстати, Игорь пока не провёл ни одного матча в форме «Спартака».

Зорин отыграл весеннюю часть минувшего сезона в «Ахмате» (14 игр, два гола). Самый памятный момент — мяч, который Даниил забил во втором переходном матче с «Уралом» (2:0). Благодаря ему грозненцы сохранили место в РПЛ. Зорину 21 год, он уже дважды уезжал из «Спартака» в аренду. Уедет снова или получит шанс в красно-белой команде?

Маслов и Лайкин играли в Первой лиге. Павел – за «Сочи» (22 матча, два гола), а Максим — за «Енисей» и «Нефтехимик» (суммарно 23 встречи). Вполне вероятно, что они снова покинут «Спартак» ради получения игровой практики.

Лесовой — единственный из этого списка «Динамо», кто провёл минувший сезон в Европе. В 30 матчах в составе кипрского АЕЛа россиянин забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Даниил неплохо стартовал в новой для себя лиге, однако не совершил ни одного результативного действия в 2025 году.

Фланговый защитник Бессмертный попробовал себя в Первой лиге — его арендовал «Урал». Правда, это произошло во второй части сезона. Станислав отыграл 12 матчей, однако в четырёх заключительных турах Первой лиги провёл на поле всего 72 минуты. В двух переходных встречах с «Ахматом» у Станислава в общей сложности пара минут.

Лука Гагнидзе в начале 2025 года сменил «Динамо» на «Крылья Советов». Но в Самаре он играл не так часто, как хотел бы. Восемь матчей, 155 минут — грузинский футболист ехал в «Крылья» за другими цифрами. Защитник Лепский был твёрдым игроком основы «Сокола» — 12 матчей на весеннем отрезке сезона. Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что все игроки вернутся в команду из аренд, после чего будет принято решение об их будущем.

«Локомотив»: Марк Мампасси, Константин Марадишвили, Михаил Щетинин, Марко Раконьяц

Защитник Мампасси провёл два предыдущих сезона в составе «Кортрейка». Отбегал год в чемпионате Бельгии, после чего стороны продлили аренду. Марк отыграл всего 14 матчей в прошедшем сезоне. Он пропустил достаточно много времени из-за разрыва мышцы. Форвард Раконьяц оказался в «Локомотиве» летом 2022 года. Далее последовали две аренды в Сербию («Црвена Звезда» и «ТСЦ Бачка Топола») и одна — в Венгрию («Диошдьёр»). 30 матчей, восемь голов — цифры черногорского футболиста в венгерской лиге. Не исключено, что в новом сезоне оба снова не сыграют за «Локомотив».

Аренда Марадишвили в «Пари НН» растянулась на полтора года. Правда, в сезоне-2024/2025 Константин отыграл всего два матча. Он пропустил немало времени после операции на повреждённой крестообразной связке колена. В мае «Чемпионат» сообщал, что Марадишвили интересен «Крыльям Советов». 19-летний полузащитник Щетинин за сезон в «Факеле» провёл 18 матчей во всех турнирах. Команда вылетела из РПЛ, а Михаил теперь намерен закрепиться в составе «Локомотива». Но далеко не факт, что получится.