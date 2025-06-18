Митрофанов оценил вероятность допуска сборной России на ЧЕ-2028

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил «Матч ТВ», что в нынешних реалиях у сборной России больше шансов получить допуск на чемпионат Европы‑2028, чем на чемпионат мира‑2026.

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Чемпионат Европы по футболу пройдет с 9 июня по 9 июля в 2028 году в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе. Чемпионат мира‑2026 примут США, Канада и Мексика.

— Квалификация чемпионата мира в Европе уже началась. Теперь сборная России точно мимо финального турнира. Стоит ли рассчитывать на получение wild card?

— Мы об этом говорили, всегда есть опция с wild card.

— Заявят нечетной командой?

— Все бывает. В разных группах тоже разное количество команд бывает.

— То есть исключать участия сборной России в ЧМ‑2026 нельзя?

— Мы с вами больше реалисты, чем фантазеры. Я об этом уже говорил. Мы же видим сейчас в целом, что нужно не просто решение ФИФА и УЕФА. Этому решению должны способствовать еще и определенные обстоятельства, такие как логистика, визовая история, платежная история и многие другие для полноценного возвращения. У нас есть прецеденты, когда сотрудники РФС, выезжающие при наличии всех необходимых документов на официальные мероприятия ФИФА и УЕФА, не могут въехать в отдельные страны просто потому, что у них российское гражданство. А в случае с командами, особенно юношескими и молодежными командами, где много игроков, количество таких прецедентов может просто увеличиваться. Здесь вопрос про стабильность участия в соревнованиях. Поэтому реально говорить о том, что, на мой взгляд, [допуск] — это отбор к чемпионату Европы 2028 года, — сказал Митрофанов «Матч ТВ».

В 2022 году ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.

«Газпром‑Медиа Холдинг» выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ‑2025.