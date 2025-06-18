Экс-тренер «Спартака» возглавил тульский «Арсенал»

На пост главного тренера тульского «Арсенала» назначен Дмитрий Гунько. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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«Дмитрий Гунько хорошо известен российским болельщикам. Тренерскую карьеру начинал в «Спартаке», где долгое время возглавлял дубль столичного клуба и отвечал за развитие молодежного футбола. Дмитрий Иванович трижды приводил красно-белых к золотым медалям молодежного первенства. В 2014 году руководил основным составом «Спартака». В 2020 году возглавлял подмосковные «Химки». Последние пять лет трудился в чемпионате Армении. В 2022 году Дмитрий Гунько подписал контракт с клубом «Урарту», а в сезоне-2022/2023 сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Армении и став лучшим тренером страны. Отметим, во время игровой карьеры Дмитрий Гунько с 2001 по 2003 год выступал в «Арсенале», провёл 71 матч и забил два мяча. Приветствуем Дмитрия Ивановича в нашем клубе, желаем успешной работы и побед с «Арсеналом»!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2024/2025 Мелбет Первой лиги «Арсенал» занял 10-е место. Команда набрала 41 очко за 34 матча.