Бывший арбитр назвал Карпина профаном

Павел Стипиди: «Карпин – профан, средний тренер, ничем в РПЛ не выделяется. Таких, как я, которые говорят правду, мало, почти все говорят завуалированно или несут чушь, какой он якобы великий»
Павел Стипиди назвал профаном Валерия Карпина.
Главный тренер сборной России ранее возглавил московское «Динамо» и теперь совмещает посты.
«Когда Карпин свалил из «Ростова», – я так и хочу сказать, что свалил, – он рассказывал, как сильно он устал там. А я, помните, говорил вам, неужели футболисты «Ростова» не устали от логистики? Карпин давно уже тогда знал, что ему предложат пост Лички в «Динамо». Таких, как я, которые говорят правду, мало. Почти все говорят завуалированно или несут чушь, какой Карпин якобы великий тренер. Но никакой он не супертренер. Или, может, он как тренер добился чего-то в российском чемпионате или со сборной? Нет. Сборная выиграла подряд несколько товарищеских матчей? Нигерия недавно показала всю силу Карпина. «Динамо» решило взять Карпина к себе – ради бога, их проблемы, пускай берут. Когда зимой Карпин ушел, а точнее, сбежал из «Ростова», и Глебов перешел в «Динамо», для всех, кто более-менее понимает футбол, стало все ясно. Теперь и Осипенко в «Динамо» – думаю, на нем не успокоятся. Если Карпин такой супермен, то почему он не забрал с собой в «Динамо» весь свой тренерский состав из «Ростова»? Не хочу сказать, что Карпин плохой человек, но как специалист он профан. Почему сегодня не вспоминают, с чего он начинал тренировать и кем он был в Армавире? Мы часто вешаем ярлыки на иностранных тренеров в нашем чемпионате. И я за своих тренеров, но я не за Карпина. Почему не сказать честно, что ему, его жене, его семье надоело в Ростове, и они захотели в Москву? Зачем врать и рассказывать сказки? А Осипенко звезда, что ли? Нет, не звезда. Будет играть пацан в «Динамо» на том же уровне, который у него есть. И еще пара человек перейдет из «Ростова» в «Динамо». Карпин – средний тренер, ничем не фоне других тренеров в нашей Премьер-лиги не выделяющийся. В «Ростове», чтобы вы знали, руководство, а не Карпин, делало все, чтобы клуб был успешен. Там не тренер олицетворял клуб, а клуб олицетворял тренера. Пускай Карпин скажет гендиректору и президенту «Ростова» большое спасибо за то, что они сделали из него тренера. Если вдруг нам разрешать играть на международной арене, то с таким тренером, как Карпин, наша сборная никогда и ничего не добьется. Но все знают прекрасно, что в скором времени никуда нас не вернут, и всем удобно, что Карпин сегодня главный тренер сборной России и «Динамо». Вот и все. Это мое мнение», – сказал бывший арбитр Стипиди.