Ташуев назвал основную причину ухода из «Ахмата»

Бывший наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, почему покинул пост главного тренера команды.

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«У нас нарушилась химия в коллективе. Некоторые начали обижаться, что не играют. Некоторые игроки не хотели ничего понимать. Надо было резать по живому, но моя доброта и порядочность не позволили этого сделать. По-человечески людям добро хотел сделать, а на выходе получился негатив. Пожертвовал собой (смеётся)», – цитирует Ташуева «Советский спорт».

Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2024 года.

66-летний специалист подал в отставку после поражения команды от «Урала» (1:2) в первом переходном матче. Ответная встреча под руководством нового тренера Федора Щербаченко завершилась победой «Ахмата» – 2:0, благодаря чему клуб сохранил место в элите российского футбола.

По итогам сезона-2024/25 грозненская команда заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.