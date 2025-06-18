«Нарушилась химия». Ташуев назвал основную причину ухода из «Ахмата»

Спорт день за днем

Бывший наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, почему покинул пост главного тренера команды.

Ташуев назвал основную причину ухода из «Ахмата»
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«У нас нарушилась химия в коллективе. Некоторые начали обижаться, что не играют. Некоторые игроки не хотели ничего понимать. Надо было резать по живому, но моя доброта и порядочность не позволили этого сделать. По-человечески людям добро хотел сделать, а на выходе получился негатив. Пожертвовал собой (смеётся)», – цитирует Ташуева «Советский спорт».

Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2024 года.

66-летний специалист подал в отставку после поражения команды от «Урала» (1:2) в первом переходном матче. Ответная встреча под руководством нового тренера Федора Щербаченко завершилась победой «Ахмата» – 2:0, благодаря чему клуб сохранил место в элите российского футбола.

По итогам сезона-2024/25 грозненская команда заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.