Защитник «Рубина» хотел поменять фамилию на Роналду

Защитник "Рубина" Илья Рожков в детстве хотел поменять фамилию на Роналду.

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"Очень хотел быть похожим на Роналду. Потому что он – топ-1. Когда был маленьким, подошел к родителям и сказал: "Папа, мама, я хочу поменять фамилию". На Роналду! Родители сразу: "Ты чего, совсем, что ли?" Сейчас смеемся, но тогда им, наверное, было не до смеха", - сказал Рожков "Спортсу".

Рожков в минувшем сезоне РПЛ провел 27 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист. Зимой защитник мог перейти в московское "Динамо", но в итоге продлил контракт с казанским клубом. Футболист является воспитанником "Рубина" и не выступал за другие команды на взрослом уровне.