Transfermarkt представил топ самых подешевевших игроков Серии A, в списке Влахович и Леау
Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов чемпионата Италии, определив игроков, которые наиболее подешевели с начала 2025 года. Больше остальных в стоимости потеряли защитник «Интера» Федерико Димарко и нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Оба игрока стали стоить меньше на € 10 млн.
Полный список 10 самых подешевевших футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом:
- Федерико Димарко («Интер») – € 50 млн (- € 10 млн).
- Душан Влахович («Ювентус») – € 35 млн (- € 10 млн).
- Дуглас Луис («Ювентус») – € 30 млн (- € 8 млн).
- Франсишку Консейсау («Ювентус») – € 35 млн (- € 8 млн).
- Сантьяго Хименес («Милан») – € 30 млн (- € 7 млн).
- Рубен Лофтус-Чик («Милан») – € 10 млн (- € 6 млн).
- Рафаэл Леау («Милан») – € 70 млн (- € 5 млн).
- Тео Эрнандес («Милан») – € 35 млн (- € 5 млн).
- Тëн Копмейнерс («Ювентус») – € 35 млн (- € 5 млн).
- Хакан Чалханоглу («Интер») – € 30 млн (- € 5 млн).