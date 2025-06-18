Стало известно, сколько «Краснодар» предложил «Динамо» Мх за Пальцева

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев может перейти в «Краснодар». Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

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По информации источника, действующий чемпион России сделал предложение в размере 1,5 миллиона евро за трансфер игрока. Однако махачкалинский клуб рассчитывает получить около 4 миллионов. Переговоры между сторонами продолжаются.

Пальцев пополнил состав «Динамо» летом 2024 года, перейдя из «КАМАЗа» за 200 тысяч евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2024/25 защитник провёл 34 матча и записал на свой счёт одну голевую передачу.

По итогам сезона-2024/25 махачкалинцы финишировали на 11-м месте в таблице РПЛ, «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.