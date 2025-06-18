Экс-тренер «Химок» заявил об упадке спорта в Московской области

В Московской области наблюдается упадок профессионального спорта, и подтверждением этому стало приостановление деятельности футбольного клуба «Химки». Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер команды Сергей Юран.

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«Печально, что клуб прекратил существование. Сложно комментировать — надо быть внутри клуба, понимать, что произошло. Московская область — серьезный регион. Баскетбол закончился — нет чемпиона, который выигрывал Евролигу. Футбольные «Химки» постоянно были крепким участником РПЛ, это клуб с определенной историей. Есть в Московской области «Сатурн» — но это Вторая лига. Большой регион, школ много — футбольных, баскетбольных. А куда парням стремиться? Они хотели, к примеру, играть в «Химках». Все пацаны, и у меня так было, начинают заниматься и стремятся в команду, которая есть у них в городе. Грустно, что есть базы, стадионы, много полей, а профессиональных клубов больше нет», — констатировал Юран.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Изначально СМИ сообщали, что клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.