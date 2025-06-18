Довбня высказался о своем дебюте за «Спартак»

Голкипер «Спартака» Александр Довбня высказался о своём дебюте в составе красно-белых. Он дебютировал за московский клуб, выйдя на замену в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2). Российский голкипер появился на поле на 70-й минуте.

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— Совсем недавно вы дебютировали за «Спартак». Знали ли вы, что выйдете? Или это было сюрпризом?

— Я не знал, это было сюрпризом.

— И какие эмоции вы испытали?

— Великолепные. Любой футболист не только хочет играть в топ-клубе, а вообще находиться в топ-клубе — это уже большое достижение.

— Чувствовали волнение?

— Волнения уже нет как такового. Бывает, что волнуешься перед играми, даже если ты не играешь. А когда ты выходишь на поле, уже ничего нет. Я думаю, если спросить детей, они ответят то же самое, — приводит слова Довбни сайт академии Spartak City Football.