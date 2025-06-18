Экс-футболист «Динамо»: следующий сезон для клуба может стать историческим

Экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Павел Погребняк заявил, что клуб вместе с главным тренером Валерием Карпиным могут взять трофей в следующем сезоне, передает «Советский спорт».

«Это шаг вперед и для московского клуба, и для Валеры. В плане логистики ему полегче будет. У них и идеи совпадают. Я считаю, что следующий сезон для «Динамо» может быть историческим в плане трофеев», — сказал Погребняк.

«Динамо» официально объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона. После этого руководить командой стал Гусев.