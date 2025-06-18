Стало известно сыграют ли российские клубы в следующем сезоне еврокубков

Футбольные клубы из России не сыграют в следующем сезоне еврокубков.

Об этом стало известно после жеребьевки первых раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В первых раундах должны были сыграть «Краснодар» петербургский, «Зенит», московские ЦСКА и «Спартак», но они не приняли участие в жеребьевке.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).