«Барселона» сообщила о переходе вратаря из «Эспаньола»

Испанский голкипер Жоан Гарсия стал игроком «Барселоны». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«ФК «Барселона» активировал опцию об отступных игрока Жоана Гарсии. Сумма отступных составила € 25 млн плюс потребительские расходы. В эту пятницу игрок подпишет контракт с клубом на следующие шесть сезонов, до 30 июня 2031 года, на частной церемонии в офисе ФК «Барселона», — написано в заявлении клуба.

В завершившемся сезоне-2024/2025 чемпионата Испании 24-летний Жоан Гарсия провёл 38 матчей за «Эспаньол». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.