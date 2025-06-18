Медведев высказался о том, что «Пари НН» останется в РПЛ

Медведев о том, что «Пари НН» останется в РПЛ: «Зачем тогда нужно было играть стыки? Могли провести другие. Думаю, будут изменения в регламенте»
Александр Медведев отреагировал на решение оставить «Пари НН» в Мир РПЛ.
В понедельник РФС подтвердил, что нижегородский клуб примет участие в следующем розыгрыше чемпионата.
– Бюро исполкома РФС приняло решение, что «Пари НН» станет 16-м участком РПЛ в следующем сезоне. Как вы видели эту ситуацию? И что нужно делать, чтобы такого больше не было?
– Никто не мог предугадать такую ситуацию, что команда, которая не была в зоне стыков, не прошла лицензирование. Это не было прописано в регламенте.
В итоге стыковые матчи провели, «Пари НН» проиграл, но остался в лиге. Зачем тогда нужно было играть такие матчи? Могли провести другие стыки. Думаю, что сейчас будут изменения в регламенте, – сказал председатель совета директоров «Зенита».