Медведев высказался о том, что «Пари НН» останется в РПЛ

Александр Медведев отреагировал на решение оставить «Пари НН» в Мир РПЛ.

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В понедельник РФС подтвердил, что нижегородский клуб примет участие в следующем розыгрыше чемпионата.

– Бюро исполкома РФС приняло решение, что «Пари НН» станет 16-м участком РПЛ в следующем сезоне. Как вы видели эту ситуацию? И что нужно делать, чтобы такого больше не было?

– Никто не мог предугадать такую ситуацию, что команда, которая не была в зоне стыков, не прошла лицензирование. Это не было прописано в регламенте.

В итоге стыковые матчи провели, «Пари НН» проиграл, но остался в лиге. Зачем тогда нужно было играть такие матчи? Могли провести другие стыки. Думаю, что сейчас будут изменения в регламенте, – сказал председатель совета директоров «Зенита».