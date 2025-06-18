Глушаков высказался о закрытии «Химок»

Бывший полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на новость о закрытии подмосковного футбольного клуба.

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— Как относитесь к такому решению клуба? Нет сожаления, что все закончилось так печально?

— Ну, а смысл? Если нет финансов, смысл мучаться, держать кого‑то? Других вариантов и не могло быть, как мне кажется. Если нет денег, то кто будет спонсировать?

— «Химки» неоднократно возрождались. Есть ли надежда, что мы увидим их еще в профессиональном футболе?

— Время покажет. Не знаю, может быть, не «Химки», а «Сатурн» надо возрождать, потому что в Московской области должна быть, наверное, какая‑то команда, — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

24 мая РФС официально отказал подмосковному клубу в получении лицензии для выступлений в следующем сезоне Премьер-Лиги. 28 мая апелляционный комитет РФС отклонил требование клуба допустить его до соревнований. В этот же день «Химки» официально сообщили, что пропустят сезон РПЛ-2025/2026.