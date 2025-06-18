Защитник «Динамо» оценил сезон для команды и для себя лично

Защитник московского «Динамо» Николас Маричаль высказался об итогах сезона-2024/2025.

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«Для команды сезон стал не очень хорошим, потому что мы закончили чемпионат на пятом месте, но хотели финишировать как можно выше в турнирной таблице. Так сложилось, потому что мы не выигрывали в тех матчах, в которых должны были, и не забили голы. В итоге получился такой результат. Что касается меня лично, то это был неплохой сезон. Я себя хорошо чувствовал, правда, из-за травмы пропустил несколько матчей. Однако в концовке чемпионата я много играл, и в этом плане всё было нормально», — приводит слова Маричаля официальный сайт «Динамо».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 24-летний Николас Маричаль провёл 23 матча и отметился одной результативной передачей. Также на его счету восемь игр в Фонбет Кубке России. «Динамо» финишировало на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.