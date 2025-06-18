Стало известно, во сколько «Фенербахче» оценивает Кисляка из ЦСКА

В турецком «Фенербахче» считают оптимальной трансферную стоимость полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка в € 15 млн. Об этом сообщил журналист Экрем Конур в социальной сети Х (ранее Twitter).

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«Фенербахче» продолжает переговоры с московским ЦСКА о приобретении Матвея Кисляка. Российский клуб установил цену в € 20-30 млн за 19-летнего полузащитника, но в турецком клубе считают, что истинная стоимость Кисляка составляет € 15 млн», — написал Конур.

В сезоне-2024/2025 чемпионата России Матвей Кисляк провёл 22 матча, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.