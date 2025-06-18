Мостовой и Червиченко поспорили о запрете ставок для футболистов

Действующим игрокам правильно запретили ставки на футбол, но проявление азарта в других видах спорта не является преступлением, рассказали НСН Александр Мостовой и Андрей Червиченко.

Футболисты могут поспорить друг с другом об итогах спортивных соревнований, но им правильно не разрешают делать ставки, рассказал бывший нападающий сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с НСН.

Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Данила Козлов из-за ставок могут лишиться футбола навсегда: три главных вундеркинда страны могут иметь аккаунты у нелегального в РФ букмекера, сообщил «Mash на спорте». Уточняется, что хакеры слили данные сайта 1win, на котором якобы регистрировались порядка десяти действующих футболистов (от «Локомотива» до «Акрона»). За наличие аккаунтов в букмекерской конторе игрокам может грозить пожизненная дисквалификация. Экс-футболист сборной России отметил, что такой проблемы в его время не было.

«В наше время таких букмекерских контор не было, они стали появляться позднее. Мы всегда спорили друг с другом, когда смотрели футбол или хоккей, такое было. Это подогревает интерес. Раньше не было телефонов, сейчас можешь делать что угодно и где угодно. У молодежи появилось столько соблазнов, они в золотое время живут. Если им нельзя чего-то делать, то они должны соблюдать правила», — подчеркнул он.

С его позицией не согласился экс-президент ФК «Спартак» Андрей Червиченко. Он заявил НСН, что спортсмены всегда ходили к букмекерам, но нет ничего криминального в том, чтобы заключить пари не на свой вид спорта.

«Ничего не поменялось, только раньше все носили деньги к "черным" букмекерам, а не в интернет. Я не думаю, что игроков накажут за ставки как таковые, тут вопрос в честной игре и справедливости. Если они спорили на конькобежный спорт или водное поло, то как это может повлиять на их профессиональную деятельность? Как Батракову или Козлову помешает играть ставка на финал хоккейного Кубка Стэнли в США? На свою команду ставить криминально, даже на победу — это тонкая грань. В целом, на свой вид спорта — это некорректно, так как ты знаешь закулисные истории и получаешь дополнительные преимущества за счет этого. Футболистов могут наказать, только если кого-нибудь уличат в пари против себя или в том, что они могли точно знать что-то и выиграли деньги. Я не вижу ничего криминального, если бы они сделали ставку на какой-нибудь другой вид спорта», — заключил он.

Ранее врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в эфире НСН поддержал инициативу Госдумы об отчислении букмекерами средств на профилактику лудомании.