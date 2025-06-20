Мостовой оценил назначение Челестини в ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что ЦСКА быстро решил вопрос с новым главным тренером команды.

В пятницу ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини. Контракт с 49‑летним швейцарцем подписан по схеме «2+1». В тренерский штаб армейцев также вошли Манель Экспосито, Хавьер Нойя и Хосе Блеса.

— Нормально. Прошло всего две недели после ухода Николича. Думал, что вопрос затянется. Будем судить потом, по результату.

— Фабио играл в «Марселе», «Труа», «Леванте».

— Я знаю. Конечно, это футбольный человек, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

За свою карьеру Челестини возглавлял «Террачину», «Лозанну», «Люцерн», «Сьон», а также «Базель», который он привел в прошлом сезоне к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии.

9 июня ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года. Под его руководством «красно‑синие» в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны.

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