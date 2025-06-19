Турнирная таблица по итогам завершившегося 1-го тура клубного чемпионата мира — 2025

Завершился 1-й тур клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, который проходит в США. Все 32 команды провели по одной игре в рамках соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной таблицей во всех группах.

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Группа А:

1. «Порту» (Португалия) — 1 очко (0 забито — 0 пропущено — 0 разница мячей)

2. «Палмейрас» (Бразилия) — 1 (0-0 — 0)

3. «Аль-Ахли» (Египет) — 1 (0-0 — 0)

4. «Интер Майами» (США) — 1 (0-0 — 0)

Группа B:

1. «ПСЖ» (Франция) — 3 (4-0 — +4)

2. «Ботафого» (Бразилия) — 3 (2-1 — +1)

3. «Сиэтл Саундерс» (США) — 0 (1-2 — -1)

4. «Атлетико» Мадрид (Испания) — 0 (0-4 — -4)

Группа C:

1. «Бавария» (Германия) — 3 (10-0 — +10)

2. «Бенфика» (Португалия) — 1 (2-2 — 0)

3. «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 1 (2-2 — 0)

4. «Окленд Сити» (Новая Зеландия) — 0 (0-10 — -10)

Группа D:

1. «Фламенго» (Бразилия) — 3 (2-0 — +2)

2. «Челси» (Англия) — 3 (2-0 — +2)

3. «Эсперанс» (Тунис) — 0 (0-2 — -2)

4. «Лос-Анджелес» (США) — 0 (0-2 — -2)

Группа E:

1. «Ривер Плейт» (Аргентина) — 3 (3-1 — +2)

2. «Интер» (Италия) — 1 (1-1 — 0)

3. «Монтеррей» (Мексика) — 1 (1-1 — 0)

4. «Урава Ред Даймондс» (Япония) — 0 (1-3 — -2)

Группа F:

1. «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) — 3 (1-0 — +1)

2. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 1 (0-0 — 0)

3. «Флуминенсе» (Бразилия) — 1 (0-0 — 0)

4. «Ульсан Хёндэ» (Южная Корея) — 0 (0-1 — -1)

Группа G:

1. «Ювентус» (Италия) — 3 (5-0 — +5)

2. «Манчестер Сити» (Англия) — 3 (2-0 — +2)

3. «Видад» Касабланка (Марокко) — 0 (0-2 — -2)

4. «Аль-Айн» (ОАЭ) — 0 (0-5 — -5)

Группа H:

1. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 3 (2-1 — +1)

2. «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — 1 (1-1 — 0)

3. «Реал» Мадрид (Испания) — 1 (1-1 — 0)

4. «Пачука» (Мексика) — 0 (1-2 — -1)

Клубный чемпионат мира по футболу пройдёт в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. В турнире примут участие 32 клуба, которые разделены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в раунд плей-офф.