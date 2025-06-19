Алонсо допустил, что Мбаппе пропустит второй матч подряд на КЧМ из-за болезни

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о возможном участии нападающего Килиана Мбаппе в матче с «Пачукой» на клубном чемпионате мира. Француз пропустил матч с «Аль-Хилялем» (1:1) из-за проблем со здоровьем.

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«Сыграет ли Мбаппе в следующем матче? Мы не знаем. Посмотрим, как пойдёт его выздоровление. Последние два дня он болел», — приводит слова Алонсо ESPN.

Матч между «Реалом» и «Пачукой» на клубном чемпионате мира состоится 22 июня, начало – 22:00 мск. Мбаппе выступает за «Реал» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.