Игрок «Ювентуса» Консейсау прокомментировал победу в матче с «Аль-Айном»

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Франсишку Консейсау высказался о победе в матче клубного чемпионата мира с «Аль-Айном» из ОАЭ. «Ювентус» выиграл со счётом 5:0. Франсишку Консейсау отметился дублем, ещё два гола забил Рандаль Коло Муани, а также отличился Кенан Йылдыз.

«Я очень доволен забитыми голами, но прежде всего — победой команды. Мы хорошо начали, победа — это то, чего мы хотели, и мы хотим продолжать в том же духе. Мы в хорошей форме, и мы работаем над этим каждый день. Мне нравится играть в любой роли, которую потребует тренер», — приводит слова Консейсау официальный сайт «Ювентуса».