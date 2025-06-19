В РФС рассказали о последствиях ситуации с закрытием «Химок»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказался о закрытии футбольного клуба «Химки».

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«К сожалению, у клуба с изначально хорошими перспективами, стадионом, находящимся практически в Москве, со всеми возможностями Московской области последний период получился максимально плохим. Потеряли всё, имея всё. У нас есть правило, что в течение четырёх лет клуб с подобным названием образоваться не может. Также учредители клуба не могут создавать какие-либо футбольные образования. Более того, существует правопреемственность вновь возникшего клуба в Московской области, в том числе с другим названием. Например, «Нижний Новгород» никакого отношения к «Волге» не имел, но, учитывая, что играл на том же стадионе, часть администрации пересекалась, ФИФА приняла решение считать клуб правопреемником и обязала закрыть долги «Волги», иначе была бы отозвана лицензия. Такие же последствия могут ожидать любой другой подмосковный клуб, а это плохо, ведь новый клуб ничего не сделал, то есть «Химки» не только себе сделали плохо», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

24 мая Российский футбольный союз официально отказал подмосковным «Химкам» в лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ. 28 мая апелляционный комитет РФС отклонил апелляцию клуба. В тот же день «Химки» объявили, что не примут участия в сезоне РПЛ-2025/2026. 18 июня подмосковный клуб прекратил своё существование.