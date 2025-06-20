В «Динамо» предложили изменить регламент после ситуации с 16‑м клубом в РПЛ

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил «Матч ТВ», что после ситуации с «Химками» и 16‑м клубом РПЛ на следующий сезон необходимо внести изменения в регламент российского футбола.

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В понедельник пресс‑служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что бюро исполкома утвердило состав участников МИР РПЛ на сезон‑2025/26, «Пари НН» примет участие в чемпионате, несмотря на проигрыш «Сочи» в стыковых матчах за право выступить в высшем дивизионе.

— Как прокомментируете историю с 16‑м клубом РПЛ? Было много критики регламента.

— Ситуация, в которой оказались РФС и РПЛ, не должна повториться. Необходимо сделать выводы и изменить регламент, чтобы избежать таких случаев в дальнейшем, — сказал Гафин «Матч ТВ».

Ожидается, что «Балтика» и «Торпедо» будут выступать в высшем дивизионе чемпионата России как команды, занявшие первое и второе место в МЕЛБЕТ‑Первой лиге. «Сочи» получил путевку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Пари НН». Нижегородская команда будет выступать в РПЛ вместо занявших 12‑е место в прошлом сезоне «Химок», которые не прошли лицензирование в РФС.

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