Гол Месси со штрафного в матче КЧМ-2025 «Интер Майами» — «Порту» — видео

37-летний аргентинский нападающий и капитан клуба американской МЛС «Интер Майами» Лионель Месси стал автором победного гола своей команды в матче 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025 с португальским «Порту» (2:1). На 54-й минуте игры Месси поразил ворота «драконов» прямым ударом со штрафного.

© www.championat.com

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Эта победа позволила «Интер Майами» набрать четыре очка в двух матчах группы A КЧМ-2025, флоридцы занимают в турнирной таблице второе место, уступая бразильскому «Палмейрасу» по разнице мячей. «Порту» с одним очком находится на третьем месте, столько же у замыкающего квартет каирского «Аль-Ахли».