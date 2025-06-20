Полузащитник Газинский высказался о будущем после ухода из «Краснодара»

Полузащитник Юрий Газинский, покинувший «Краснодар» после победы в Российской Премьер-Лиге — 2024/2025, рассказал, что ещё не принял решения о продолжении футбольной карьеры.

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«Я пока в творческом отпуске. Тут вопрос не в клубе, а хочу ли я продолжать карьеру. Вот и всё. Пока ещё не определился — пока в отпуске», — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне Юрий Газинский провёл 13 минут в трёх матчах за «Краснодар» в РПЛ. В активе 35-летнего хавбека один забитый мяч. Его контракт с «быками» истекает 30 июня. В «Краснодар» Газинский вернулся летом 2024 года.