Футболиста "Реала" Мбаппе госпитализировали

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. Об этом сообщается на официальном сайте "королевского клуба".

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Мбаппе почувствовал себя плохо на одной из тренировок и попросил помощи у медицинского персонала "сливочных". Француз не смог поучаствовать в следующем занятии и командной фотосессии. Сейчас Килиан лечится в медучреждении в Майами и проходит обследование.

Накануне главный тренер "Реала" Хави Алонсо признался, что пока не знает, когда Мбаппе вернется в строй. Из-за неважного состояния француз пропустил стартовый матч своей команды на клубном чемпионате мира в США против саудовского "Аль-Хиляля" (1:1).