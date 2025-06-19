Аршавин назвал главную проблему российского футбола

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в рамках ПМЭФ-2025 высказался на тему основных проблем и перспектив российского футбола.

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«Спасение и хотим быть лучше — это разные вещи. Сейчас нам не хватает только участия в еврокубках и международных турнирах, — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

С февраля 2022, согласно решению ФИФА и УЕФА все российские футбольные клубы были исключены из международных турниров под эгидой организаций, включая национальную сборную.

В сезоне 2025-2026 отстранение продолжится. Об этом стало известно по итогам жеребьевки квалификационного раунда еврокубковых турниров, которая состоялась 18 июня в швейцарском Ньоне.

Петербургский международный экономический форум является ежегодным деловым мероприятием, которое проходит в Санкт-Петербурге, начиная с 1997 года. С 2006 года форум проводится при участии президента РФ.

В 2025-ом году ПМЭФ проходит в период с 18 по 21 июня на базе центра «Экспофорум».