Турецкий клуб начал переговоры по трансферу Баринова

«Истанбул Башакшехир» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Предварительные переговоры между турецким клубом, «Локомотивом» и представителями игрока уже состоялись. Ожидается официальное предложение от «Истанбул Башакшехир» о трансфере Баринова за два миллиона евро.

В прошлом сезоне Баринов сыграл 26 матчей в РПЛ (4 голевые передачи) и 9 матчей в Кубке России (1 голевая передача). Transfermarkt оценивает его стоимость в восемь миллионов евро.