«Чемпионат» назвал лучшего молодого футболиста сезона

Тренеры и капитаны РПЛ голосовали за лучшего в сезоне 2024/2025

© Степан Ноздрев/ТАСС

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025. Оно проходило среди тренеров и капитанов клубов Российской Премьер-Лиги. Первое место занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, он набрал 146 очков. Второе место – у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка – 131 очко. Третье – у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).

Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10, можно на специальном ленгдинге.

Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» традиционно проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона.

В премии участвуют футболисты, которым на момент начала сезона должно быть не более 21 года. Если по ходу чемпионата футболисту исполнилось 22 года, он всё ещё допускается до участия. Гражданство футболиста не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ.

В сезоне 2021/2022 премию выиграл Гамид Агаларов, в сезоне 2022/2023 – Сергей Пиняев, а в сезоне 2023/2024 – Константин Тюкавин.