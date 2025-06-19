Европейский клуб хочет подписать полузащитника ЦСКА Файзуллаева

«Истанбул Башакшехир» сделал официальное предложение ЦСКА о покупке 21-летнего полузащитника московского клуба Аббосбека Файзуллаева. Об этом сообщает турецкий журналист Эртан Сузгун на своей странице в социальной сети X.

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Файзуллаев в прошедшем сезоне отыграл 27 встреч за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге, забив два гола и отдав четыре результативные передачи, и выиграл Фонбет Кубок России.

Кроме этого, Файзуллаев помог сборной Узбекистана впервые в истории выйти на чемпионат мира, проведя 16 матчей в отборе к ЧМ и отметившись четырьмя голами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 8 млн.

Ранее появлялась информация об интересе турецкого «Фенербахче» к другому полузащитнику армейцев Матвею Кисляку.