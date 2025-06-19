Карпин рассказал о самых "глупых" вопросах журналистов на пресс-конференциях

Главный тренер московского "Динамо" и сборной России Валерий Карпин с удовольствием посещает пресс-конференции, ему интересно, какие новые вопросы придумают журналисты. Об этом Карпин рассказал в рамках сессии "Спорт и ТВ: вместе к успеху" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Лично меня не утомляет общение с журналистами от слова совсем. Иногда даже интересно, какую ерунду будут спрашивать меня. Про лабубу, бомбардиро-крокодило или про то, кто будет капитаном. Мне интересно, придумают ли что-то новое. Это не утомляет, тем более что это часть работы, за которую мне платят", - сказал Карпин.

"Также это добавляет аудитории для футбола. Поэтому я хожу с удовольствием. Иногда после проигранной игры не хочется идти, но нужно, потому что часть работы. За день до матча в сборной нормально, себе поднять настроение и других порадовать", - добавил тренер.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!". В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.