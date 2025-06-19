Карпин — о споре с Тащиным: «Это шутка. Решил разбавить чуть‑чуть атмосферу»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал «Матч ТВ», что его спор о трансляции матчей национальной команды на канале был шуткой, таким образом он решил разбавить серьезную атмосферу мероприятия.

В четверг в рамках Петербургского международного экономического форума прошла сессия «Спорт и ТВ: вместе к успеху». В ходе общения Карпин, говоря о повышении аудитории матчей сборной, предложил показывать игры не на «Матч ТВ», а на другом канале. В свою очередь генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин отметил, что рейтинги показа матчей сборной России на канале «Матч ТВ» выше, также канал имеет возможность освещать игры в студии, чего не будет у других.

— Валерий Георгиевич, это все‑таки была шутка или это ваша принципиальная позиция?

— Конечно, шутка. (Решил) разбавить чуть‑чуть атмосферу, — сказал Карпин «Матч ТВ».

«Газпром-Медиа Холдинг» выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ 2025. «Матч ТВ» — российский федеральный общедоступный канал о спорте и здоровом образе жизни, входящий в «Газпром-Медиа Холдинг».