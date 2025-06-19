Рашфорд может продолжить карьеру в «Ньюкасле»

«Ньюкасл» готовит предложение по 27-летнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «сороки» хотят арендовать английского футболиста, в то время как «красные дьяволы» желаю осуществить его полноценный трансфер. В «Ньюкасле» уверены, что в их клубе Рашфорд сможет восстановить свою карьеру. Сам нападающий мечтает перейти в «Барселону», однако сине-гранатовые не проявляют интереса к игроку.

В минувшем феврале Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды. За этот период он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с манкунианцами рассчитано до лета 2028 года.