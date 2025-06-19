«С ним не надо церемониться». Губерниев — о критике Карпина по показу игр сборной России

Российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев у себя в телеграм-канале отреагировал на критику главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу трансляции матчей национальной команды на «Матч ТВ».

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Ранее Карпин в диалоге с генеральным продюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным предложил перенести показ матчей сборной на Первый канал, а также заявил, что эксперты на телеканале «несут всякую хрень».