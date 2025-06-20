«Челси» проиграл «Фламенго», ведя в счете по ходу матча

Завершился матч 2-го тура группы D клубного чемпионата мира, в котором встречались «Фламенго» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу красно-чёрных.

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На 13-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Челси» Педру Нету. На 62-й минуте нападающий «Фламенго» Бруно Энрике восстановил равновесие. На 65-й минуте защитник Данило вывел бразильскую команду вперёд. На 83-й минуте Уоллес Ян укрепил преимущество «Фламенго».

После двух матчей «Челси» набрал три очка и занимает второе место в группе D. «Фламенго» заработал шесть очков и располагается на первой строчке.