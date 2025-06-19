В «Локомотиве» назвали причину трансферного бана от ФИФА

Пресс‑служба московского «Локомотива» объяснила, с чем связан запрет на регистрацию новичков команды от Международной федерации футбола (ФИФА).

© Чемпионат.com

Сегодня, 19 июня, ФИФА сообщила, что запретила «Локомотиву» регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон. Бан был наложен 18 июня