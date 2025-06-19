Проба B Мудрика на допинг дала положительный результат

Допинг-проба B украинского полузащитника английского футбольного клуба "Челси" Михаила Мудрика дала положительный результат. Об этом сообщает портал The Athletic.

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Мудрик был временно отстранен с февраля прошлого года, после того как результат вскрытия пробы А показал положительный результат на мельдоний. Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что игроку предъявлены обвинения. 18 июня газета The Telegraph сообщила, что ему грозит дисквалификация на четыре года.

Мудрику 24 года, за "Челси" игрок выступает с января 2023 года. В сезоне-2024/25 полузащитник провел 15 матчей в разных турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

В "Челси" Мудрик перешел из украинского "Шахтера". Лондонский клуб заплатил за игрока €70 млн, еще €30 млн были предусмотрены в качестве бонусов. Переход Мудрика стал самым дорогим трансфером в истории украинского футбола, предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Фреду, за которого английский "Манчестер Юнайтед" в 2018 году заплатил "Шахтеру" €59 млн.